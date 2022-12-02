Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
2022-12-02 14:09
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор по инициативе Берлина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В пятницу, 2 декабря 2022 года, российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу Кремля, сообщило о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который прошёл по инициативе Берлина, чтобы обсудить ситуацию на Украине.
Путин обратил внимание Шольца на деструктивную линию стран коллективного Запада, которые снабжают киевский режим вооружениями, а также Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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