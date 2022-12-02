Шольц выступил за возвращение мирного общения с Россией
2022-12-02 14:22
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду на возврат к мирному общению с Россией.
2 декабря британская газета The Times сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение к мирному общению с Россией.
Немецкий политик призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим основой мира и безопасности в Европе, если Россия тоже проявит готовность к этому.
Также Шольц отметил, что Берлин готов обсудить с Москвой тему контроля над вооружениями и размещения ракет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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