МИД Украины бьет тревогу из-за новых угроз в Европе

Посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты с глазами животных.

В пятницу днем ряд российских СМИ сообщило о том, что представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинские посольства во всем мире продолжают получать угрозы и получают пакеты с жуткими находками.

Со слов Николенко терактом в посольстве Украины в Испании все не ограничилось, позже посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно обнаружили жуткие пакеты, в них лежали глаза животных.

Ранее СМИ сообщали, что посольство страны в США было направлено письмо с критической статьёй об Украине, отправленное одновременно с другими посланиями с территории одной из европейских стран, также вандализму подвергся вход в квартиру посла Украины в Ватикане.