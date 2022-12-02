Посольства Украины по всей Европе получили окровавленные письма с глазами животных

В Украинские дипломатические представительства во всей Европе получили неожиданные посылки.

Дипломатические ведомства Украины в нескольких странах Европы получили окровавленные посылки, в которых лежали выколотые глаза животных.

По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, такие посылки пришли в посольства страны в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, в генконсульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно.

Напомним, что ранее в посольство Украины в Мадриде пришла посылка с бомбой. Взрывное устройство сдетонировало, из-за чего один человек пострадал.