Антонов вернулся в Россию после прохождения лечения в Австрии и вышел в свет
2022-12-02 15:04
Известный исполнитель Юрий Антонов вышел в свет после того, как вернулся из Австрии. Там музыкант проходил длительный курс лечения.
Юрий Антонов, который вернулся РФ из Австрии после прохождения длительного курса лечения, появился на столичной премии "Событие года", попав в объектив "5-tv.ru".
77-летний музыкант не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.
Также исполнитель ничего не ел и не употреблял алкоголь, ограничившись стаканом воды.
В Австрии Антонову заменили сустав, но сильные боли не утихли до сей поры. Проходить реабилитацию после операции композитор будет в Москве, о чем он сообщал ранее.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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