Жуков отказывался исполнять неизвестную песню Шатунова Паруса на проекте «Суперстар! Возвращение»
2022-12-02 15:25
Певец Роман Жуков не хотел исполнять незвестную композицию покойного Юрия Шатунова "Паруса" в эфире шоу "Суперстар! Возвращение".
Исполнитель Роман Жуков - участник шоу "Суперстар! Возвращение". В выпуске, посвященном ушедшим из жизни артистам, Жуков выступил с песней Юрия Шатунова "Паруса", которую тот не успел записать до своей смерти.
Изначально Жуков не хотел исполнять вышеупомянутую композицию.
Он намерен был выступить с "Седой ночью", но Светлана Шатунова ещё не успела получить авторские права.
За номер Жуков получил высший балл от жюри проекта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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