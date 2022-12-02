Жуков отказывался исполнять неизвестную песню Шатунова Паруса на проекте «Суперстар! Возвращение»

Певец Роман Жуков не хотел исполнять незвестную композицию покойного Юрия Шатунова "Паруса" в эфире шоу "Суперстар! Возвращение".

Исполнитель Роман Жуков - участник шоу "Суперстар! Возвращение". В выпуске, посвященном ушедшим из жизни артистам, Жуков выступил с песней Юрия Шатунова "Паруса", которую тот не успел записать до своей смерти.

Изначально Жуков не хотел исполнять вышеупомянутую композицию.

Он намерен был выступить с "Седой ночью", но Светлана Шатунова ещё не успела получить авторские права.

За номер Жуков получил высший балл от жюри проекта.

