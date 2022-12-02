Еврокомиссия: Сербию примут в ЕС только после введения санкций против России
2022-12-02 15:47
В Европе назвали условие принятия Сербии в ряды стран-членов Европейского Союза.
Еврокомиссия заявила, что главное условие для вступления Сербии в Евросоюз - это введение санкций против Российской Федерации.
"Для присоединения к ЕС власти Сербии должны не только осуществить требуемые от страны реформы, но и присоединиться к европейским санкциям в отношении России", - приводит БелТА слова Еврокомиссара Оливера Варгейи.
На это уже отреагировал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Сербия не позволит через свою территорию обходить антироссийские санкции.
Опубликовано: Николай Скира
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