Еврокомиссия: Сербию примут в ЕС только после введения санкций против России

В Европе назвали условие принятия Сербии в ряды стран-членов Европейского Союза.

Еврокомиссия заявила, что главное условие для вступления Сербии в Евросоюз - это введение санкций против Российской Федерации.

"Для присоединения к ЕС власти Сербии должны не только осуществить требуемые от страны реформы, но и присоединиться к европейским санкциям в отношении России", - приводит БелТА слова Еврокомиссара Оливера Варгейи.

На это уже отреагировал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Сербия не позволит через свою территорию обходить антироссийские санкции.