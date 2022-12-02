Александр Вучич: Сербия не позволит обходить антироссийские санкции через свои земли
2022-12-02 15:53
Еврокомиссия требует от Сербии ввести санкции против России для принятия в Евросоюз.
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал требование Еврокомиссии ввести санкции против России для вступления в Евросоюз.
По словам Вучича, Сербия никому не позволит обходить антироссийские санкции через сербскую территорию.
"Я его оповестил Еврокомиссию, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом", - заявил Вучич.
Также Вучич отметил, что сербские правоохранительные органы занимаются выявлением тех, кто обходит санкции против России.
Опубликовано: Николай Скира
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