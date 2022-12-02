Александр Вучич: Сербия не позволит обходить антироссийские санкции через свои земли

Еврокомиссия требует от Сербии ввести санкции против России для принятия в Евросоюз.

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал требование Еврокомиссии ввести санкции против России для вступления в Евросоюз.

По словам Вучича, Сербия никому не позволит обходить антироссийские санкции через сербскую территорию.

"Я его оповестил Еврокомиссию, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом", - заявил Вучич.

Также Вучич отметил, что сербские правоохранительные органы занимаются выявлением тех, кто обходит санкции против России.