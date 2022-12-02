ООН объявила о начале расследования видео с расстрелом российских пленных

В ООН сообщили, что будет проведено расследование по факту видео с расстрелом пленных солдат РФ.

Организация объединенных наций будет расследовать видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреляли сдавшихся в плен российских солдат.

При этом Россия считает данную трагедию военным преступлением со стороны бойцов Вооруженных сил Украины.

Украинская же сторона уверяет, что один из сдавшихся солдат взял оружие и начал стрелять по бойцам украинской армии, а это отменяет правила отношения к пленным.

Оружие взял лишь один солдат, а расстреляны были все пленные.