ООН объявила о начале расследования видео с расстрелом российских пленных
2022-12-02 16:04
В ООН сообщили, что будет проведено расследование по факту видео с расстрелом пленных солдат РФ.
Организация объединенных наций будет расследовать видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреляли сдавшихся в плен российских солдат.
При этом Россия считает данную трагедию военным преступлением со стороны бойцов Вооруженных сил Украины.
Украинская же сторона уверяет, что один из сдавшихся солдат взял оружие и начал стрелять по бойцам украинской армии, а это отменяет правила отношения к пленным.
Оружие взял лишь один солдат, а расстреляны были все пленные.
Опубликовано: Николай Скира
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