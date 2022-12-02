Мэр Мелитополя сообщил, что российские войска занимают все новые и новые районы
2022-12-02 16:30
Российские войска продолжают занимать новые регионы Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что войска Российской Федерации не отступают в Запорожье, а идут вперед.
По словам Федорова, подразделения Вооруженных сил России продолжают занимать все новые и новые районы области.
"Несколько часов назад Мелитополь был полностью заблокирован российскими военными, а на центральных улицах города выставлены блокпосты, на которых останавливают и обыскивают машины", - заявил Федоров.
Он заявил, что российские войска продолжают готовить оборонительные сооружения.
Опубликовано: Николай Скира
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