Мэр Мелитополя сообщил, что российские войска занимают все новые и новые районы

Российские войска продолжают занимать новые регионы Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что войска Российской Федерации не отступают в Запорожье, а идут вперед.

По словам Федорова, подразделения Вооруженных сил России продолжают занимать все новые и новые районы области.

"Несколько часов назад Мелитополь был полностью заблокирован российскими военными, а на центральных улицах города выставлены блокпосты, на которых останавливают и обыскивают машины", - заявил Федоров.

Он заявил, что российские войска продолжают готовить оборонительные сооружения.