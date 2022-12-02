В МИД РФ раскритиковали планы Франции о создании «специального трибунала по России»
В российском МИДе раскритиковали планы французских властей о создании «специального трибунала по преступлениям агрессии России».
2 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте ведомства прокомментировала заявление министерства Европы и иностранных дел Франции о планах по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии России», указав на цинизм политического руководства Французской Республики.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили факт того, что в МИД Франции «сознательно замалчивают» многочисленные военные преступления Вооружённых сил Украины.
Помимо прочего, в российском МИДе посоветовали Парижу «создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света», а не политизированную инстанцию, которая не имеет ничего общего с правосудием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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