В российском МИДе раскритиковали планы французских властей о создании «специального трибунала по преступлениям агрессии России».

2 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте ведомства прокомментировала заявление министерства Европы и иностранных дел Франции о планах по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии России», указав на цинизм политического руководства Французской Республики.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили факт того, что в МИД Франции «сознательно замалчивают» многочисленные военные преступления Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, в российском МИДе посоветовали Парижу «создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света», а не политизированную инстанцию, которая не имеет ничего общего с правосудием.