Ким Кардашьян сняла с дочерью видео под песню группы из Калининграда

Их вдохновила композиция музыкантов Alex & Rus. 10-секундное видео в итоге набрало свыше 14 миллионов просмотров.

Ким Кардашьян и Норт Уэст обнародовали интересный ролик. 42-летняя теледива и ее старшая дочка снялись под песню исполнителей из Калининграда. Их вдохновила композиция музыкантов Alex & Rus. Трек «Дикая львица» очень понравился Ким и Норт, и они решили снять забавное видео.

Мать и дочь под текст песни синхронизировали губы. 10-секундное видео в итоге набрало свыше 14 миллионов просмотров.

Трек исполнителей Alex & Rus набрал популярность в 2019 году. Песня стала наиболее часто используемой в Сети композиций россиян.

«Для двух калининградских парней, которые даже представить не могли, что будут когда-нибудь заниматься музыкой, осознать, что сама Ким Кардашьян использовала нашу аудиодорожку безумно приятно. Плюс видео с дочкой, и это льстит вдвойне. Чувства не описать словами», — поделились впечатлением музыканты.

Старшая дочь Кардашьян и Уэста обожает снимать видео. У 9-летней девочки уже есть поклонники, которые любят ее за чувство юмора и талант.