Глава МИД Турции Чавушоглу: Запад должен убедить Украину начать переговоры с Россией
2022-12-02 18:07
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу призвал западные страны убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
2 декабря глава Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на конференции «Средиземноморские диалоги» заявил, что страны коллективного Запада «не заинтересованы» в мирном урегулировании украинского конфликта.
Чавушоглу выразил свою уверенность в необходимости убедить западные страны, «выступающие за продолжение войны», в том, что что Киев должен возобновить процедуру проведения мирных переговоров с Москвой, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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