Глава МИД Турции Чавушоглу: Запад должен убедить Украину начать переговоры с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу призвал западные страны убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

2 декабря глава Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на конференции «Средиземноморские диалоги» заявил, что страны коллективного Запада «не заинтересованы» в мирном урегулировании украинского конфликта.

Чавушоглу выразил свою уверенность в необходимости убедить западные страны, «выступающие за продолжение войны», в том, что что Киев должен возобновить процедуру проведения мирных переговоров с Москвой, чтобы избежать дальнейшей эскалации.