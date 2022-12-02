Ansa: резиденцию посла Украины в Ватикане испачкали экскрементами

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что неизвестные испачкали его римскую резиденцию экскрементами.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш сообщил итальянскому информационному агентству Ansa о том, что неизвестные проникли в его римскую резиденцию и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы.

Юраш отметил, что данный инцидент произошёл вчера, 1 декабря 2022 года, и изначально дипмиссия решила рассказать о случившемся лишь Министерству иностранных дел Украины и полиции, которая в настоящее время проводит расследование.