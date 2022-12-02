Песков: Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности.

2 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о состоявшемся оперативном совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности по вопросу подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности России.

Песков добавил, что российский лидер вместе с остальными участниками оперативного совещания также обсудил актуальные социально-экономические и международные вопросы.