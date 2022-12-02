Южная Корея со счетом 2:1 обыграла команду Португалии на ЧМ-2022
2022-12-02 20:15
Сборная Южной Кореи со счётом 2:1 обыграла португальцев на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф турнира.
2 декабря сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, одержав победу со счётом 2:1 в матче с Португалией, которая несмотря на проигрыш также вышла в плей-офф, на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Катаре.
На 5 минуте матча португальский футболист Орта Рикарду забил гол сборной Южной Корее, в то время как на 27 минуте Ён-Гвон Ким и Хи-Чан Хван на 90-й забыли мячи в ворота команды Португалии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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