Лукашенко признался, что хотел стать журналистом

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что хотел быть не историком, а журналистом.

В пятницу, 2 декабря 2022 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы признался в том, что не хотел быть историком.

Лукашенко рассказал, что готовился к поступлению на факультет журналистики, однако его будущая на тот момент тёща Елена Желнерович заявила, что из белорусского лидера получится хороший историк, поэтому президент окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А.А.Кулешова с дипломом историка.