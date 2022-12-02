Православная «жемчужина» Украины перерегистрирована на автокефальную ПЦУ
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра вошла в состав поддерживаемую властями Украины ПЦУ.
2 декабря представитель Православной Украинской церкви Евстратий Зоря сообщил в Facebook, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра была перерегистрирована на автокефальную ПЦУ, поддерживаемую властями Украины.
Уточняется, что соответствующие сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр и теперь новым наместником лавры станет митрополит Епифаний.
Ранее украинские СМИ сообщали, что СБУ ввели ограничительные меры в отношении наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, а также других священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
Стоит отметить, что ПЦУ фактически подчиняется Константинопольскому патриархату и большинство поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Опубликовано: Елена Калиновская
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