В Забайкалье на руднике по добыче золота произошло обрушение породы
2022-12-02 23:10
Экстренные службы сообщили, что на руднике по добыче золота в Забайкалье произошло обрушение горной породы.
2 декабря российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что на руднике по добыче золота в Забайкальском крае произошло обрушение породы.
Обозреватели ТАСС отмечают, что на данный момент известно, что под завалами горной породы в одном из штреков рудника «Омчак» находится один человек. Причины происшествия устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Австралия и страны G7 анонсировали отказ от нефти и нефтепродуктов из России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Сын Трампа осудил Зеленского за запрет УПЦ и арест священников в Украине
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям