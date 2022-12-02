В Забайкалье на руднике по добыче золота произошло обрушение породы

Экстренные службы сообщили, что на руднике по добыче золота в Забайкалье произошло обрушение горной породы.

2 декабря российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что на руднике по добыче золота в Забайкальском крае произошло обрушение породы.

Обозреватели ТАСС отмечают, что на данный момент известно, что под завалами горной породы в одном из штреков рудника «Омчак» находится один человек. Причины происшествия устанавливаются.