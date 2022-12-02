Госдеп США заявил о готовности к переговорам с Россией по ДСНВ
2022-12-02 23:37
Представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по ДСНВ.
2 декабря официальный представитель Государственного департамента США Нэд Прайс рассказал представителям СМИ о том, что Соединённые Штаты готовы к контактам с Российской Федерацией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Прайс также заявил, что Вашингтон разочарован отменой сессии Двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ-3, которая должна была пройти с 29 ноября по 6 декабря этого года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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