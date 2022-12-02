Жан-Пьер: позиция Байдена по Украине не изменилась
2022-12-02 23:45
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена о контактах с Путиным не означают изменение его позиции по Украине.
2 ноября глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала слова президента США Джозефа Байдена о том, что он готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Жан-Пьер заявила, что позиция Байдена по Украине осталась неизменной, ввиду чего Вашингтон продолжит оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму «столько, сколько потребуется».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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