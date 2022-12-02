Госдеп США: Белый дом ждёт, что ситуация в экономике России будет «устойчивой, стабильной и мрачной»

В Госдепе США заявили, что Белый дом надеется на то, что ситуация в российской экономике под санкционным давлением будет «устойчивой, стабильной и мрачной».

2 декабря главный экономист Государственного департамента США Эмили Бланшард в официальном пресс-релизе заявила о том, что американское правительство искренне надеется, что в будущем экономика России будет «устойчивой, стабильной и мрачной».

Бланшард убеждена, что показатели российской экономики к 2030 году будет по меньшей мере на 20 процентов меньше, чем если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, однако Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что в 2024-2025 годах ожидается рост ВВП на 2,6 процента.