Прайс: США не станут признавать новые территории России
2022-12-03 00:15
Госдеп США Нед Прайс сообщил, что Америка никогда не признает российскими территории перешедшие от Украины.
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США твердо сообщило России о том, что не признают российскими территории, перешедшие под контроль России ни в 2014 году, ни в ходе нынешнего СВО.
Госдеп напомнил о заявлении сделанном недавно президентом США Джо Байденом, где он говорит о том, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией, но только тогда, когда РФ проявит свою готовность и заинтересованность в урегулировании конфликта и первым шагом к этому будет уход российских военных с Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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