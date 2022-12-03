Прайс: США не станут признавать новые территории России

Госдеп США Нед Прайс сообщил, что Америка никогда не признает российскими территории перешедшие от Украины.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США твердо сообщило России о том, что не признают российскими территории, перешедшие под контроль России ни в 2014 году, ни в ходе нынешнего СВО.

Госдеп напомнил о заявлении сделанном недавно президентом США Джо Байденом, где он говорит о том, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией, но только тогда, когда РФ проявит свою готовность и заинтересованность в урегулировании конфликта и первым шагом к этому будет уход российских военных с Украины.