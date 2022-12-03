Лукашенко отказался от желания стать журналистом по совету будущей тёщи
2022-12-03 00:27
Александр Лукашенко сообщил, что намеревался стать журналистом, однако передумал.
Накануне Александр Лукашенко принял участие в рабочей встрече с белорусскими политиками, которая посвящена совершенствованию кампании по вступлению в высшие учебные заведения страны. Во время мероприятия Лукашенко публично признался, что в прошлом мечтал стать журналистом, поступив в институт имени Кулешова в Могилёве.
По словам Александра Лукашенко, на тот момент его будущая тёща Елена Желнерович заверила, что нынешнему президенту следует стать историком, а не журналистом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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