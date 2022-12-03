Лукашенко отказался от желания стать журналистом по совету будущей тёщи

Александр Лукашенко сообщил, что намеревался стать журналистом, однако передумал.

Накануне Александр Лукашенко принял участие в рабочей встрече с белорусскими политиками, которая посвящена совершенствованию кампании по вступлению в высшие учебные заведения страны. Во время мероприятия Лукашенко публично признался, что в прошлом мечтал стать журналистом, поступив в институт имени Кулешова в Могилёве.

По словам Александра Лукашенко, на тот момент его будущая тёща Елена Желнерович заверила, что нынешнему президенту следует стать историком, а не журналистом.