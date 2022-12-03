Белый дом: позиция Байдена по спецоперации в Украине осталась неизменной
2022-12-03 00:32
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что Джо Байден не менял своей позиции по украинскому вопросу.
3 декабря возглавляющая пресс-службу американского Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала недавнее заявление Джозефа Байдена о том, что он готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. По словам Жан-Пьер, это означает, что позиция Байдена по спецоперации армии РФ в Украине осталась прежней, и Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева.
Накануне Джо Байден сообщил, что готов провести переговоры с Путиным в случае, если он примет решение о завершении специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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