Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель
2022-12-03 01:59
Австралия и члены "Большой семёрки" договорились об установлении потолка цен на российскую нефть в районе шестидесяти долларов.
В субботу правительство Австралии и государств-участников Группы Семи совместно договорились об установлении потолка цен на импорт российской нефти в пределах шестидесяти долларов за баррель. Ожидается, что данный предел цены на поставки нефти из России будет активирован 5 февраля 2023 года.
Пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов сообщила, что Вашингтон считает приемлемым потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель, поскольку он позволит Москве и далее получать выгоду от поставки своих энергоресурсов на рынки стран G7.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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