Страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель

Австралия и члены "Большой семёрки" договорились об установлении потолка цен на российскую нефть в районе шестидесяти долларов.

В субботу правительство Австралии и государств-участников Группы Семи совместно договорились об установлении потолка цен на импорт российской нефти в пределах шестидесяти долларов за баррель. Ожидается, что данный предел цены на поставки нефти из России будет активирован 5 февраля 2023 года.

Пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов сообщила, что Вашингтон считает приемлемым потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель, поскольку он позволит Москве и далее получать выгоду от поставки своих энергоресурсов на рынки стран G7.