Госдеп: США ожидают «стабильно мрачной» ситуации в экономике России

Сотрудник Госдепартамента Эмили Бланшар утверждает, что в Вашингтоне ожидают мрачное будущее для российской экономики.

3 декабря занимающая пост главного экономиста в Госдепе Эмили Бланшар публично заявила, что Соединённые Штаты не меняли своего прогноза о ситуации в российской экономики после решения Вашингтона ввести санкции против Москвы в связи с началом специальной военной операции на территории Украины.

По мнению Бланшар, все американские экономисты придерживаются стабильной позиции, согласно которой в будущем экономика России будет "мрачной".