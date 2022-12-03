Госдеп: США ожидают «стабильно мрачной» ситуации в экономике России
2022-12-03 02:08
Сотрудник Госдепартамента Эмили Бланшар утверждает, что в Вашингтоне ожидают мрачное будущее для российской экономики.
3 декабря занимающая пост главного экономиста в Госдепе Эмили Бланшар публично заявила, что Соединённые Штаты не меняли своего прогноза о ситуации в российской экономики после решения Вашингтона ввести санкции против Москвы в связи с началом специальной военной операции на территории Украины.
По мнению Бланшар, все американские экономисты придерживаются стабильной позиции, согласно которой в будущем экономика России будет "мрачной".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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