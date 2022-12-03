Австралия и страны G7 анонсировали отказ от нефти и нефтепродуктов из России

Страны G7 и австралийское правительство подтвердили совместный план по отказу от российской нефти и установлению на неё ценового потолка.

3 декабря Министерство финансов Соединённых Штатов и Минфина стран Группы Семи совместно с властями Австралии подписали коллективное заявление, согласно которому данные государства намереваются поэтапно отказаться от закупки сырой российской нефти и любых её производных.

Также государства-члены "Большой семёрки" и Австралия сообщили о намерениях установить потолок на нефть из России в размере 60 долларов за баррель начиная с 5 февраля 2023 года.