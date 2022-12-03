Йеллен: потолок цен обеспечит поток дешёвой нефти из России на мировой рынок
2022-12-03 02:32
Глава американского Минфина Джанет Йеллен уверена, что установление потолка цен на российскую нефть приведёт к положительным тенденциям на глобальных рынках энергоресурсов.
Утром субботы министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон, страны G7 и власти Австралии подписали соглашение об установлении потолка цен на российскую нефть в размере шестидесяти долларов за баррель, который будет активирован 5 декабря.
По мнению Йеллен, установление лимита цен на нефть из России позволит государствам со средним и низким доходом приобретать нефтепродукты дешевле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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