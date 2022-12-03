Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен

Издание Independent утверждает, что британцы массово переходят на поедание корма для собственных питомцев из-за высоких цен на еду.

3 декабря газета The Independent опубликовала материал, согласно которому британские граждане начинают употреблять в пищу корм для животных, поскольку не в состоянии оплачивать электроэнергию и отопление по новым высоким тарифам и одновременно с этим приобретать качественную еду.

Глава программы Британии по продовольствию в городе Кардифф Марк Стид утверждает, что получил данную информацию от проверенного инсайдера, после чего заявил о своём удивлении. По словам Стида, Кардифф является благополучным городом, однако новые реалии последствий антироссийских санкций Лондона затронули даже его жителей.