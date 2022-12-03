Компания Northrop Grumman представила новый бомбардировщик США B-21 Raider

Американский оборонный концерн Northrop Grumman продемонстрировал прототип принципиально нового стратегического бомбардировщика, который будет передан Пентагону.

Утром субботы оружейная корпорация Northrop Grumman обнародовала первые фотоснимки прототипа американского стратегического стелс-истребителя B-21 Raider, который разрабатывался в качестве потенциального военного ответа Соединённых Штатов на возможную агрессию со стороны Китая. Приблизительная стоимость данной разработки оценивается в 40-50 миллиардов долларов.

Примечательно, что B-21 Raider является первым произведённым в США бомбардировщиком за последние тридцать лет. Ожидается, что на службу Пентагона поступят не менее ста подобных самолётов.