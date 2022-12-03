Компания Northrop Grumman представила новый бомбардировщик США B-21 Raider
2022-12-03 04:18
Американский оборонный концерн Northrop Grumman продемонстрировал прототип принципиально нового стратегического бомбардировщика, который будет передан Пентагону.
Утром субботы оружейная корпорация Northrop Grumman обнародовала первые фотоснимки прототипа американского стратегического стелс-истребителя B-21 Raider, который разрабатывался в качестве потенциального военного ответа Соединённых Штатов на возможную агрессию со стороны Китая. Приблизительная стоимость данной разработки оценивается в 40-50 миллиардов долларов.
Примечательно, что B-21 Raider является первым произведённым в США бомбардировщиком за последние тридцать лет. Ожидается, что на службу Пентагона поступят не менее ста подобных самолётов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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