Как одна фраза актера Александр Баширова меняет отношение к алкоголю

Никто еще не победил страхи, внутренние переживания или психические проблемы при помощи алкоголя. Скорее, наоборот.

Актер Александр Баширов уникален в первую очередь тем, что ему удивительным образом удаются роли чудиков и преступных элементов либо просто крайне странных людей.

К примеру, он очень убедителен в фильме "Асса" в образе Бабакина. Его герой выделяется на фоне остальных.

Актер снялся более чем в 150 картинах. Но, если говорить про знаковые роли, то это роль кота Бегемота в "Мастере и Маргарите". Другого актера на роль Бегемота даже придумать сложно, сообщает Рulse.

Актер впечатляет и глубиной своего философского мышления и внутренней культуры. Одной фразой он способен расставить точки над і в самых сложных вопросах. А его фраза про алкоголь заставила многих задуматься и изменить себя.

"Алкоголь — одна из форм стремления к самоубийству. Такая странная диалектика: желание жить это есть жажда смерти. Умные люди это понимают, а дураки боятся. И в итоге страх приводит к пьянкам и такому прочему", - сказал Баширов.

Мысль точная и емкая. Никто еще не победил страхи, внутренние переживания или психические проблемы при помощи алкоголя. Скорее, наоборот: через призму алкоголя, под его воздействием, вчерашние страхи становятся кошмаром настоящего.