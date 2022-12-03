«Обвиняетесь в госизмене»: для обмана россиян мошенники придумали новую схему

Они представляются сотрудниками ФСБ и сообщают, будто с карточки жертвы переведены средства на нужды враждебной стране украинской армии.

УФСБ по Москве и Московской области распространило сообщение, в котором говорится, что в "регионе зафиксированы факты мошеннических действий", которые осуществляются с помощью телефонных звонков "в целях завладения денежными средствами граждан, а также - их склонения к совершению преступлений, включая действия террористической направленности".

"В большинстве случаев эти звонки осуществляются из Украины путем подмены абонентских номеров на номера телефонов доверия российских правоохранительных структур", - предупреждает ФСБ.

Схема обмана выглядит примерно так. Некто представляется сотрудником ФСБ и сообщает жертве, что она (он) якобы перевели некую сумму "на Украину для спонсирования украинской армии".

Неизвестный абонент при этом утверждает, что такие дествия подпадают под ст. 275 УК РФ ("госизмена”). "Пока проходите как потерпевшая. Но нужно доказать, что не подозреваемая", - говорят мошенники.

Они не дают человеку опомниться, подключают к беседе "банкиров", уточняют, какие суммы хранятся на картах, требуют назвать номера и секретные коды карт, отправляют за кредитами.

Суммы при этом заставляют брать значительные - до 1 миллиона рублей. Якобы все для того, чтобы вычислить махинатора. Но на самом деле - для того, чтобы заставить человека отдать им как можно больше средств.

Власти и стражи порядка просят граждан не доверять такого рода звонкам и быть осторожнее.