Деми Мур: мама в детстве продала ее за 500 долларов, а она стала звездой

В девяностых звезда Голливуда была актрисой первой величины, а десять лет назад бросила большое кино и прославилась как икона стиля.

Деми родилась в городке в Нью-Мексико. Отец будущей звезды был рекламным агентом, мать постоянно меняла работы, но не могла никак найти себя. Более того, родители выпивали, и на дочь им было абсолютно наплевать.

Деми и ее брат были предоставлены сами себе. После развода отец Деми съехал с братом, а девочка осталась с матерью. Отношения с дочкой у нее были натянутые. В своей автобиографии Мур написала: когда ей было 15 лет, мать продала ее за $500 некому мужчине, который жестко изнасиловал подростка.

Этому насильнику мать будущей звезды была должна денег, но после того случая он решил "забыть" о долге. Такое детство не лучшим образом отразилось на дальнейшей жизни Деми. В 16 лет Мур бросила школу, вышла замуж - за мужчину не очень достойного и приятного.

Спасла ее работа. Деми стала сниматься в малопопулярных сериалах, но ее заметили и стали приглашать на съемки более серьезных картин. Благодаря Голливуду Деми познакомилась со своим вторым мужем Брюсом Уиллисом. Их брак продлился 13 лет.

Параллельно с личной жизнью Мур преуспевала и в карьере. Чтобы сыграть в фильме "Солдат Джейн", девушка отправилась на спецподготовку в армию. А чтобы исполнить главную роль в ленте "Стриптиз" Мур общалась со многими стриптизершами, она хотела понять их образ жизни и видение мира.

Актриса не скрывала, что за долгую карьеру не раз сталкивалась с алкогольной зависимостью. После развода с Эштоном Кутчером, который был ее третьим мужем, Деми вовсе впала в депрессию, и снова "на помощь" пришли алкоголь, таблетки и наркотики. Лишь длительная реабилитация помогла ей прийти в себя.

Сейчас Деми Мур снимается в новых лентах и признается: сегодня, когда ей уже 60, она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой.