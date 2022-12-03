Деми Мур: мама в детстве продала ее за 500 долларов, а она стала звездой
В девяностых звезда Голливуда была актрисой первой величины, а десять лет назад бросила большое кино и прославилась как икона стиля.
Деми родилась в городке в Нью-Мексико. Отец будущей звезды был рекламным агентом, мать постоянно меняла работы, но не могла никак найти себя. Более того, родители выпивали, и на дочь им было абсолютно наплевать.
Деми и ее брат были предоставлены сами себе. После развода отец Деми съехал с братом, а девочка осталась с матерью. Отношения с дочкой у нее были натянутые. В своей автобиографии Мур написала: когда ей было 15 лет, мать продала ее за $500 некому мужчине, который жестко изнасиловал подростка.
Этому насильнику мать будущей звезды была должна денег, но после того случая он решил "забыть" о долге. Такое детство не лучшим образом отразилось на дальнейшей жизни Деми. В 16 лет Мур бросила школу, вышла замуж - за мужчину не очень достойного и приятного.
Спасла ее работа. Деми стала сниматься в малопопулярных сериалах, но ее заметили и стали приглашать на съемки более серьезных картин. Благодаря Голливуду Деми познакомилась со своим вторым мужем Брюсом Уиллисом. Их брак продлился 13 лет.
Параллельно с личной жизнью Мур преуспевала и в карьере. Чтобы сыграть в фильме "Солдат Джейн", девушка отправилась на спецподготовку в армию. А чтобы исполнить главную роль в ленте "Стриптиз" Мур общалась со многими стриптизершами, она хотела понять их образ жизни и видение мира.
Актриса не скрывала, что за долгую карьеру не раз сталкивалась с алкогольной зависимостью. После развода с Эштоном Кутчером, который был ее третьим мужем, Деми вовсе впала в депрессию, и снова "на помощь" пришли алкоголь, таблетки и наркотики. Лишь длительная реабилитация помогла ей прийти в себя.
Сейчас Деми Мур снимается в новых лентах и признается: сегодня, когда ей уже 60, она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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