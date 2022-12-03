«С нами Ани»: Киркоров проговорился, что Лорак приехала в Россию

Месяц назад звезда была в Испании, но после этого скрывала свое место нахождения, поп-король случайно раскрыл все карты.

Ани Лорак, которая после начала СВО по защите Донбасса хранила молчание и не выходила на связь, только недавно стала делиться новостями своей жизни. Еще недавно певица была в Испании, но на днях вернулась в РФ, однако о своем визите предпочла умолчать.

Коллегу по шоу-бизнесу с потрохами сдал Филипп Киркоров.

Поп-король праздновал 11-летие своей дочери Аллы-Виктории. На торжестве было много звездных гостей. Взяв микрофон, Филипп Бедросович сообщил, что за праздничным столом в том числе сидит и Лорак.

«В последнюю минуту приехала Ани Лорак. С нами Ани Лорак, ребята!» — отметил поп-король.

Кто-то заметил, что Лорак просила о своем визите не распространяться, она хотела приехать в Россию тихонько и поздравить именинницу. «Да, тихонько», — подтвердила Лорак.

Певица при этом старалась не попасть в объективы камер.

К слову, Лорак после начала спецоперации перестала давать в России концерты, за что поплатилась. Певицу внесли в черный список на Украине, потом в родных Черновцах демонтировали ее именную звезду.

А недавно стало известно, что украинские власти лишили звезду квартиры в Киеве стоимостью в полтора миллиона долларов.