Роскачество нашло в замороженной рыбе жутких паразитов

Покупая такой продукт, нужно быть предельно внимательным, и доверять только проверенным торговым сетям.

В рыбе живет немало паразитов, в том числе - лямблии, описторхи, глисты. В тушке на прилавке рассмотреть их нереально. Но специалисты Роскачества проверили замороженную рыбу и пришли к выводу, что не вся она безопасна.

И дело не только в двойной, тройной заморозке, но и в найденных в ней паразитах.

Как сообщает АиФ, не все товары в крупных супермаркетах проходят элементарную проверку. В частности, в рыбе ведомство нашло мертвых паразитов рода Nybelina. По стандартам, их присутствие в рыбе даже в мертвом виде недопустимо.

Кроме того, некоторые торговые марки допускают глубокое обезвоживание рыбы. К примеру, водоудерживающая способность у так обработанного минтая на момент проверки составляла менее 50 процентов, что является серьезным нарушением.

Если в качестве рыбы засомневались уже после покупки, проверьте ее дома. Самый простой способ - воткнуть нож в тушку и понюхать. Если запах будет резким и неприятным, значит, продукт был заморожен в несвежем виде.