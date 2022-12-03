Правда ли, что страх помогает худеть: мнение диетолога Елены Доронкиной

При испуге и других сильных эмоциях происходит выделение адреналина. Гормон ускоряет работу сердца и способствует потере веса.

В этом уверены специалисты. То есть в минуты наивысшего напряжения организм синтезирует адреналин, который запускает процесс сжигание жиров и углеводов.

Делается это с целью мгновенного получения необходимой энергии.

Адреналин вырабатывается, когда человек находится в стрессе: ощущает себя в опасности, боится, испытывает сильное волнение.

Гормон также выделяется во время тренировок, особенно при интенсивных интервальных занятиях.

Выброс адреналина наблюдается и при просмотрах "ужастиков". 90-минутный фильм, согласно исследованиям, сжигает примерно 113 ккал.

Ровно столько теряет человек при получасовой прогулке.

Как это происходит? Испуг ведет к выбросу "гормона страха", который ускоряет метаболизм и угнетает аппетит.

Напуганный человек всегда в стрессовом состоянии, которое сопровождается повышенной потребностью в дополнительной энергии.

Подобную реакцию могут вызвать самые разные ситуации: прыжок с парашютом, занятия серфингом, сплавы по горным рекам, полет на параплане, спуск с крутой горы на лыжах.

Выделяющийся адреналин ведет к выработке фермента, превращающего жир в жирные кислоты, которые дают организму дополнительную энергию. То есть белый жир преобразуется в бурый.

Белый жир - это запасной балласт, который оседает на бедрах и животе. Бурый сжигается, превращаясь в тепловую энергию, улучшая обмен веществ и тем самым спасает человека от ожирения.