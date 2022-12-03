Доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о гормонах, убирающих жир

В организме несколько жиросжигающих гормонов, при активном выделении которых человек может заметно похудеть.

Адреналин

Выработка адреналина - ответная реакция организма на сильные эмоции. Это самый мощный жиросжигающий гормон. Высвобождает энергию, снижает аппетит, способствует расщеплениюжиров.

Норадреналин

Выделяется при стрессе, подавляет чувство голода, мобилизует все ресурсы организма для получения дополнительной энергии.

Соматотропин

Гормон роста, необходим для обновления кожных клеток, роста мышечной массы, укрепления костной ткани и внутренних органов. Вторая функция гормона - ускорение жиросжигающих процессов, он предотвращает жировые отложения. Максимальный выброс гормона происходит в первой половине ночи. Вот почему надо поддерживать правильный режим и ложиться не позднее полуночи.

Тестостерон

Это мужской гормон, но он есть и у женщин. Помогает равномерно распределять жировую ткань в женском организме. Тестостерон уменьшает объем подкожного жира, снижает уровень жировой массы в соотношении с мышечной.