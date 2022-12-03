Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции

На севере Греции военный поезд с бронетехникой сошел с рельсов возле порта Александруполис .

В субботу утром греческий информационный портал 902.gr компартии Греции cообщает, что в пятницу утром в районе Французского вокзала, за городским портом в Александруполисе сошел с рельсов поезд, в котором находились танки, бронетехника и контейнеры армии США, направлявшиеся к границе НАТО.

Уточняется, что порт Александруполис использовался американцами для перевозки оружия на Украину, также отмечается, что о содержании контейнеров ничего не известно.

В сообщении говорится, что происшествие вызвало беспокойство местных жителей и на месте происшествия была организована небольшая акция протеста членов партии "Коммунистической молодежи Греции", которые требовали убрать военные базы США с территории Греции и не принимать участие в войне на Украине.