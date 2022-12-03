Просмотренный фильм ужаса компенсирует калории от съеденной плитки шоколада

Ученые из Вестминстерского университета выяснили, 90-минутный просмотр фильма ужаса может заменить получасовую прогулку и помочь сжечь калории, полученные от шоколадной плитки.

Фильмы с пугающим содержанием резко ускоряют сердечный ритм и вызывают другие специфические реакции организма.

Специалист по клеточному метаболизму и физиологии Ричард Маккензи:

"Когда пульс учащается, а кровь быстрее циркулирует по телу, организм испытывает всплеск адреналина. Известно, что именно этот выброс быстродействующего адреналина, вырабатываемого во время коротких вспышек сильного стресса (или, в данном случае, вызванного страхом), снижает аппетит, увеличивает скорость основного метаболизма и в конечном итоге сжигает более высокий уровень калорий "

Ученые замерили частоту сокращений сердца, количества потребленного кислорода, выделение углекислого газа во время просмотров страшных фильмов.

Было обнаружено, что киносеанс сжигает калорий примерно на треть больше, чем это нужно организму в спокойном состоянии.

Редактор фирмы по прокату фильмов Lovefilm Хелен Коули о проводимом эксперименте:

"Всем нам знакомо чувство, когда хочется спрятаться за диваном или схватить подушку при просмотре страшных сцен или сцен, от которых волосы встают дыбом. Но это исследование предполагает, что, возможно, тем, кто хочет сжечь немного калорий, следует смотреть на экран"

Десятка лучших фильмов в жанре хоррор, которые сжигают максимальное число калорий:

"Сияние" - 184 ккал;

"Челюсти" - 161 ккал;

"Экзорцист" - 158 ккал;

"Чужой" - 152 ккал;

"Пила" - 133 ккал;

"Кошмар на улице Вязов" - 118 ккал;

"Паранормальная активность" - 111 ккал;

"Проект ведьмы из Блэр" - 105 ккал;

"Техасская резня бензопилой" - 107 ккал.