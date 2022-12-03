Марию Шукшину возмутило возвращение на экраны шоу Гордона и Барановской

Программа «Мужское и женское» вновь стала выходить в эфир. Актриса и ее поклонники этим очень разочарованы.

Мария Шукшина не в первый раз делает заявления об аморальности некоторых передач на российском ТВ. Особенно много вопросов у актрисы к шоу Андрея Малахова, которое она требует немедленно закрыть.

Как напоминает Рамблер, там имеется личный момент: в свое время Малахов обнародовал семейные проблемы звезды, сообщив, что ее дочь Анна Трегубенко продала квартиру легендарной бабушки - Лидии Федосеевой-Шукшиной.

А теперь критике подверглись Гордон с Барановской. На своей странице в соцсети Мария опубликовала комментарии свои и ее единомышленников. Артистка и поклонники возмущены возвращением телепередачи, они назвали нынешний период "годами отупения и глумления" над русским народом.

Ранее в Совфеде предложили наградить Андрея Малахова за шоу «Песни от всей души». По словам председателя Совета Валентины Матвиенко, рейтинги этой передачи зашкаливают.

Но Мария Шукшина в числе тех, кто считает, что телеведущий не достоин этой награды из-за своих скандальных передач.