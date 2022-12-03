Рассада петунии, выращенная своими руками - это экономия денег и возможность получить идеальную посадку

Семена петунии мелкие, поэтому производители облегчают труд цветовода и помещают каждое семечко в плотную капсулу. По идее она должна быстро растворяться при попадании на неё воды.

Если вам попадутся такие дражированные семена, не разрушайте механически оболочку. Положите после посева сверху небольшой слой снега. Поставьте в прохладное место, чтобы снег таял постепенно. Это самый безопасный способ размягчения драже.

А теперь вернемся к тому, что все-таки нужно предпринять заблаговременно для того, чтобы рассада вашей петунии была здоровой и коренастой.

Первый важный шаг - подготовка почвенной смеси. Я знаю, многие традиционно напишут, что посев производят в асфальт и все прекрасно всходит и растет. Верю вам на слово, но из личного опыта знаю, что не так все просто.

И многие начинающие цветоводы совершают каждый раз одну и ту же ошибку. Они выбирают не тот грунт. И результат предсказуем: всходы слабые, не развиваются, бледнеют, болеют и частично погибают.

Нужно соблюсти хотя бы одно непременное требование к грунту - он должен быть максимально воздушным и легким. В плотных почвах, куда с трудом проникает воздух, корневая система всходов петунии не может полноценно развиваться. Ей нужен воздух и сбалансированный уровень влажности.

Универсально - взять “Агробалт С”. Это очень хороший по качеству раскисленный торф. Он отлично структурирован, нормально держит воду и прекрасно пропускает воздух. В нем корневая система сеянцев развивается довольно активно. Но есть вероятность развития грибной инфекции и поражения чёрной ножкой.

Чтобы это исключить, торф перед посевом нужно смешать в равных пропорциях с речным песком или вермикулитом. Смотря что есть под рукой. Это позволяет создать благоприятные условия для равномерного распределения воды, устраняет её застой. При этом по мере необходимости жидкость отдается обратно в грунт.

Вот так все просто: нужно взять готовый “Агробал С” или любой другой, вызывающий у вас доверие раскисленный верховой торф. И добавить к нему такое же количество вермикулита или речного песка. На 1 литр торфа 1 литр разрыхлителя. Все перемешать и использовать. При условии, что торф и вермикулит у вас покупной, а значит уже заранее обработанный производителем. А речной песок следует заранее прокаливать.

И еще одна важная тонкость. Это уровень pH почвенной смеси, в которую производится посев. Для петунии оптимальный показатель на начальной стадии развития - 5,6-5,8.

Для этого цветка на стадии всходов pH выше 6,0 может быть губительным. Если видите, что сеянцы не развиваются, то полейте их водой с добавлением лимонного сока. На 200 мл воды 4 капли лимонного сока.Проверять уровень pH нужно перед посевом.

Лакмусовые полоски сейчас продаются в любом садовом магазине. На Озоне за 100 рублей можно купить. Не экономьте на этом. Подходящий уровень кислотности грунта на стадии рассады иногда является решающим.

Производители грунтов часто перебарщивают с раскислением и “уводят” свои почвенные смеси в глубоко щелочную реакцию. Перепроверяйте обязательно. И подкисляйте лимонной кислотой или соком на стадии посева до нужных параметров.