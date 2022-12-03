Секрет который поможет сохранить орхидеи зимой и подготовить к пышному цветению
У эпифитов тесная корреляция между степенью освещенности и способностью корневой системы усваивать воду. При снижении продолжительности светового дня большинство орхидей утрачивают полностью или частично способность впитывать воду при поливе.
Если продолжать полив в стандартном режиме в это время, то корневая система начинает размягчаться и загнивать. При подобных процессах спасти красавицу будет очень сложно.
Если она и выживет, то к весне у неё не будет достаточно развитой и функционирующей корневой системы для обеспечения роскошного и продолжительного цветения.
Характерный признак дефицита света:
Итак, секрет очень простой. Существует знакомый опытным цветоводам характерный признак, указывающий на дефицит света, испытваемый эпифитом. Этот признак заключается в изменении корней.
Если корешки на концах прикрыты веламеном, т.е. имеют иную от зеленой окраску, то это свидетельство серьезного дефицита освещения. Такие корни не могут впитывать воду и подвержены процессам гниения. Особенно, если температура на подоконнике низкая.
Правильная стратегия ведения орхидеи:
Правильная стратегия выбирается индивидуально цветоводом в зависимости от того, что он хочет получить. Если не терпится увидеть цветение в скором времени, то нужно срочно организовать полноценное освещение с помощью искусственных источников света.
Лучше всего в этом варианте зимнего ведения орхидеи переставить её с подоконника в более теплое место. Далее регулировать продолжительность и интенсивность освещения с помощью фитолампы.
Если ваша цель - благополучно сохранить орхидеи до весны, то сократите полив до минимума. Поливать такие растения, находящиеся в спячке, можно только в то время, когда внешние корни становятся полностью серебристыми.
Полив проводить только мягкой теплой водой путем краткосрочного погружения. Воду отстаивать в течение суток. Затем в тазу, наполненном водой, замочить кашпо и смотреть на корни. Как только они поменяют свой цвет, сразу же доставать. Давать полностью стечь воде и переносить обратно на подоконник спустя 5-6 часов.
Таких поливов зимой может быть не больше 2х за месяц. В идеале должно хватать 1го на 30 дней. Потому что транспирация жидкости в листьях орхидеи во время спячки в условиях слабого освещения снижается до минимума.
Можно очень легко допустить загнивание корней или корневой шейки.
Опубликовано: Игнат Ветров
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