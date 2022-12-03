В Греции сошел с рельсов состав с американскими танками Abrams
2022-12-03 12:59
На территории Греции сошел с рельсов состав с танками из Соединенных Штатов.
Информационное агентство Sputnik сообщает о том, что на территории Греции сошел с рельсов поезд, который вез американские танки.
Инцидент случился у порта Александруполис в северной части Греции. Помимо танков поезд вез бронеавтомобили и контейнеры с вооружением.
"Речь идет о танках, бронемашинах и контейнерах, которые недавно были выгружены в порту для военных США. Порт Александруполис использовался американцами и натовцами для перевозки оружия на Украину", — отмечается в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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