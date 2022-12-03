ТОП-9 невероятных фактов из жизни Никколо Паганини

Никколо Паганини известен всему миру под ником самого выдающегося скрипача всех времен и народов. Еще при жизни имя его было плотно затуманено всевозможными легендами и тайнами.

благодаря своему божественному дару, удалось до невероятных границ расширить исполнительские возможности музыкального инструмента.

Он начал применение неслыханных доселе приемов и смог достичь невероятной выразительной виртуозности и страстного воздействия на публику.

Неудивительно, что его невероятная игра в совокупности с яркой, «демонической» внешностью породила многочисленные мифы о его колдовских способностях.

Отцом великого скрипача был обычный торговый агент.

С самого раннего детства отец, подметив одаренность ребенка и поняв, сколько денег тот сможет принести семье, заставлял юного Никколо заниматься музыкой до изнеможения. Маленького скрипача надолго запирали в темный чулан для сосредоточенных занятий. За малейшее же непослушание наказывали лишением еды.

В 8-летнем возрасте юный Паганини уже написал первую сонату для скрипки и ряд сложных музыкальных вариаций.

В 11 лет он уже смог дать свой первый в жизни концерт.

Когда юного Никколо привели к знаменитому скрипачу Алессандро Роллу, чтобы тот дал ему несколько уроков. Ролл, выслушав затаив дыхание игру ребёнка, сказал со слезами на глазах, что не сможет его научить ничему новому.

Историки утверждают, что однажды Паганини поспорил, что сумеет дирижировать целым оркестром, используя скрипку всего с двумя струнами. Разумеется, заключенное пари было выиграно.

Во время торжественного концерта, даваемого в честь дня рождения великого Наполеона Бонопарта, Паганини сыграл целое произведение всего на одной струне.

Невероятный талант скрипача настолько прочно связывали с его колдовскими, демоническими способностями, что после смерти Никколо епископ Ниццы, города где смерть настигла одаренного виртуоза, отказался проводить заупокойную мессу.

Скрипка, на которой великий гений всю свою жизнь создавал волшебство, после его смерти была названа «Вдовой Паганани».