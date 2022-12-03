Личность Гоголя всегда была окружена неким ореолом мистики

Отец писателя, Василий Афанасьевич, будучи в подростковом возрасте однажды во сне увидел свою суженную. Он разглядел в приснившейся девушке черты соседской девчушки, хотя той не было еще и года.

Приняв сон, как неотвратимое знамение, через тринадцать лет молодой человек женился на ней. Ей в тот момент было всего 14, он был вдвое старше.

Всего в семье Гоголь-Яновских родилось тринадцать детей. Из мальчиков выжил только будущий великий писатель. Из девочек – четыре его сестры. Мать Гоголя, Мария Ивановна, всю жизнь безоглядно боготворила Николая и свято верила в его исключительность, избранность и гениальность.

Мария Ивановна была до крайности набожной и суеверной женщиной. Она безрассудно принимала за истину все предчувствия, приметы, легенды и пророчества. Эти черты она в полной мере передала и своему сыну, который навсегда заразился глубоким интересом ко всему потустороннему.

Будучи уже взрослым, Гоголь вспоминал, как однажды в детстве, когда он остался дома совершенно один, к нему подкралась, невесть откуда взявшаяся черная кошка. Испуг, который пережил ребенок, навсегда наложил отпечаток на его неокрепшую психику. Кошку он выбросил из комнаты, а когда вырос, написал повесть «Майская ночь или Утопленница», где ведьма обладала удивительной способностью перевоплощаться в черную кошку.

По приезде в Петербург, о котором писатель буквально бредил, Гоголь написал поэму «Ганс Кюхельгартен». Когда он увидел, как критики разгромили ее в пух и прах, недолго думая, Николай Васильевич выкупил весь не раскупленный еще тираж и безжалостно предал его огню.

Одним из самых известных произведений Гоголя стала повесть «Вий», вошедшая в число сочинений сборника «Миргород» (1835г.). Сам Гоголь не раз упоминал, что в основе произведения лежат народные предания. Однако исследователям творчества гениального писателя так и не удалось найти никаких следов мифов и легенд с подобной фабулой.

Снятые по мотивам жуткой повести одноименные киноленты, народная молва давно отнесла к проклятым картинам.

Съемки обеих картин сопровождались несчастными случаями и тяжелыми заболеваниями актеров. Практически все участники первых съемок фильма (1967 г.) умерли, включая режиссера и оператора, в достаточно молодом возрасте, пережили личные трагедии и перестали приглашаться в другие проекты.

Церковь, под сводами которой проводились съемки, через некоторое время сгорела дотла.

Несмотря на достаточно большую известность и популярность писателя в светских кругах, он так и не обрел сердечного счастья. Однажды, Николай Васильевич решил, что он рожден только для пера и бумаги и перестал тревожиться о личной жизни.

1839 год Гоголь посвятил путешествиям. При посещении Рима он подхватил «болотную лихорадку». Болезнь протекала невообразимо тяжело, и писатель несколько раз соприкасался со смертью. Ему удалось выжить, но последствия недуга отразились на его мозге. Следствием стало душевное и физическое расстройство: систематические обмороки, голоса и видения, посещавшие воспаленное энцефалитом сознание впечатлительного творца, терзали его постоянно.

Гоголь всю свою жизнь с самого раннего детства боялся смерти. Боялся умереть, боялся быть похороненным заживо. Последние 11 лет своей жизни он спал только сидя в кресле, и не переставал убеждать друзей, чтобы после его смерти похороны назначали только при появлении явных признаков разложения.

Когда, будучи беременной, умерла его близкая знакомая Екатерина Хомякова, Гоголь пережил настоящий парализующий шок. Он сжег второй том «Мертвых душ» и начал готовиться к смерти.

Николай Васильевич просто поверил, что должен умереть. И этой веры было вполне достаточно, чтобы без всякой болезни свести его в могилу. Это был просто сознательный и бесповоротный уход, а не самоубийство.

В 8 часов утра 21 февраля 1852 года великое сердце гениального писателя остановилось.

В народе стойко бродят легенды, что Гоголя похоронили живым, что крышка гроба в момент перезахоронения (1931 г.) оказалась изнутри разодранной, что кто-то выкрал его голову и одежду. Однако, документы, составленные очевидцами в момент вскрытия могилы и переноса останков на Новодевичье кладбище, эти факты не подтверждают.