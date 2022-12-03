В кино Мэрилин Монро озвучивали дублеры

Женщина-легенда - Мэрилин Монро (1926-1962) - родилась в бедном квартале Лос-Анджелеса у нерадивой работницы киностудии, которая дала ей имя - Норма Джин Мортенсон - только тогда, когда дочери исполнилось уже шесть месяцев.

Это совершенно не помешало прекрасной блондинке стать самой знаменитой американской киноактрисой, секс-символом 50-х годов прошлого столетия, одной из самых популярных моделей и певиц.

Работая киномонтажницей и активно занимаясь личной жизнью, Глэдис Пёрл Бейкер - мать Нормы - не могла уделять дочери достаточно времени, сил и внимания.

Поэтому она отдала девочку в приемную семью. А вскоре будущая звезда и вовсе оказалась в приюте для сирот.

Не удивительно, что с раннего детства Норма, пережившая такое количество стрессовых переживаний, сильно заикалась.

Мир, в котором жила маленькая американка, совершенно ей не нравился и не устраивал ее. С пятилетнего возраста девчушка уже решила, что непременно станет актрисой. Она очень любила играть и мечтать.

Все то, что сохранилось для потомков на экранах и фотографиях - результат титанической, колоссальной работы, проделанной хрупкой, но сильной девушкой.

Уже в подростковом возрасте она была способна целые часы напролет читать тексты, скороговорки, стихи тренируя дикцию и стараясь избавиться от заикания.

Именно таким гигантским самообладанием и волевым настроем, по мнению юной Нормы, и можно проложить себе дорогу в блестящий манящий мир Голливуда.

Только с годами Монро научилась достаточно успешно маскировать свое заикание. Излечиться полностью, к сожалению, прекрасной Диве так и не удалось.

Она приобрела бесценный навык виртуозно вибрировать голосом: имитировать то придыхание, то скороговорку. Иногда приходилось срываться на крик или переходить на вкрадчивый шепот.

В итоге, это стало ее неповторимым стилем, изюминкой и шармом.

В кинематографе же такой стиль разговора был, как правило, недопустим. Именно поэтому талантливую актрису дублировали другими голосами.

Очевидно, что это никак не помешало прекрасной знойной блондинке стать одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры прошлого столетия.