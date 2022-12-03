Жизнь Сергея Мавроди полна тайн и загадок, не все из них разгаданы по сей день

Три десятка лет назад он был самым богатым гражданином России. И был известен на всю страну, как создатель пирамиды «МММ».

Сергея Мавроди можно назвать гением мошенничества. Известность к нему пришла с созданием «МММ» - классической финансовой пирамиды. Заработать на ней, по разным подсчетам, захотели от 10 до 15 миллионов человек. И все они стали жертвами обмана.

По некоторым оценкам, создатель заполучил таким образом около 3 миллиардов чужих рублей. В принципе, эти факты широко известны. Но есть несколько загадок, которые и сегодня некоторым не дают покоя. О чем идет речь?

«Я был нужен судьбе для великих дел»

В конце 70-х Сергей Мавроди закончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения и приступил к работе в закрытом научно-исследовательском институте.

Но затем инженер-программист уволился, «чтобы быть свободным», и зарабатывал на спекуляции видеокассетами и подпольными копиями музыкальных записей. Впервые его арестовали в 1983-м - «за частнопредпринимательскую деятельность».

Но как раз в эти 10 суток, пока решался вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дел, вышло постановление ЦК КПСС «О перегибах», и Мавроди выпустили на свободу. Позже он заявил, что «был нужен судьбе для великих дел».

«МММ»

В 1989-м году предприимчивый россиянин основал «МММ», а 1 февраля 1994 года акции этой пирамиды были выброшены в свободную продажу. Буквально за полгода были достигнуты невиданные результаты: 15 миллионов вкладчиков, аккумуляция трети бюджета всей страны.

Когда стал назревать конфликт с властью, Мавроди через прессу пригрозил государству всенародным референдумом, поставив вопрос о недоверии руководству страны. Необходимый миллион подписей пообещал собрать с 10 миллионов вкладчиков за неделю.

"МММ" рухнула летом 1994-го года - после того как налоговая служба РФ и налоговая полиция объявили о "грубых нарушениях налогового законодательства". Владельцу предложили заплатить в бюджет налог с 50 миллиардов рублей.

4 августа Мавроди арестовали по обвинению в сокрытии налогов от доходов. Он ни в чём не раскаялся и сожалел только о том, что не довёл дело до конца.

В тюрьме Мавроди организовал сбор подписей для регистрации себя кандидатом в депутаты Госдумы РФ, и через два месяца Центральная избирательная комиссия его зарегистрировала.

30 октября 1994 года его избрали депутатом российского парламента и освободили из-под стражи. Но посетил только одно заседание.

Исчез, но не уезхал

Сергея Мавроди в итоге лишили депутатского мандата, следственные действия в его отношении возобновились, и к прежним обвинениям в рамках расследования деятельности МММ добавили ещё одно — о мошенничестве.

И Мавроди исчез. 17 декабря 1997 года его объявили в общероссийский, а через год и в международный розыск. Ходили слухи, что он проживал в Скандинавии или Греции.

До зимы 2003 года о нём ничего не было слышно. А потом стало известно, он свыше 5 лет скрывался на съёмных квартирах и жил взаперти. Во всяком случае, последний год перед арестом Мавроди точно находился в Москве.

31 января 2003 года его арестовали на съёмной квартире на Фрунзенской набережной.

Где же деньги?

По мнению прокуратуры, нанесённый МММ ущерб миллионам вкладчиков оценивается в $110 миллионов, но некоторые эксперты эту сумму оспаривают. По мнению Объединения вкладчиков он составляет около $70-80 миллиардов. Но точная сумма так и осталась тайной, а вкладчики свои деньги не вернули.

14 марта 2012 года Сергея Мавроди арестовали на 5 суток по административной статье - за неуплату штрафа в размере 1000 рублей. Адвокат бизнесмена заявил, что данный штраф Мавроди выплатил, но неоплаченными остаются 300 штрафов по 1000 рублей.

Выплатить эти штрафы Мавроди не мог: В 2012 году единственным источником его доходов было консультирование бизнесмена Павла Молчанова из подмосковного Ногинска. За это Молчанов ежемесячно платил Мавроди 15 000 рублей, из них половина уходила судебным приставам.

Жизнь после смерти?

26 марта 2018 года в час ночи прохожий в Москве вызвал скорую помощь человеку, которому стало плохо. После того, как его доставили в больницу, он скончался. Документов при нем не было, но на основании внешнего сходства было заявлено, что это был Сергей Мавроди. Однако ДНК- и дактилоскопическую экспертизы так и не осуществили. Тело Мавроди родственники не забирали из морга на протяжении 5 дней.

Тело забрала из морга его бывшая жена, похороны были закрытыми. Похоронили его в закрытом гробу на Троекуровском кладбище. А после смерти, в мае 2018 года, на официальной странице Мавроди появились свежие записи - с предложением обменять старые акции МММ на новые и объявлением об открытии новых офисов.

Еще через год появился сайт, на котором появились видеоролики внешне похожего на Сергея Мавроди мужчины, утверждавшего, что он жив, призывая озолотиться на вкладах МММ. И это еще не все загадки "Великого Комбинатора".