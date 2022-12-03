ВС России получили новую партию многоцелевых истребителей СУ-35С
2022-12-03 13:42
В Вооруженные силы России поступила очередная партия многоцелевых истребителей СУ-35С.
На вооружение российской армии поступила на вооружение очередная партия многоцелевых истребителей СУ-35, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
"Авиационное предприятие ОАК изготовило и передало Министерству обороны России очередную партию многоцелевых истребителей СУ-35С", - говорится в сообщении пресс-службы.
Генеральный директор ОАК Юлия Слюсарь подчеркнула, что производственные мощности корпорации полностью загружены. Несмотря на это, все контракты выполняются в установленные сроки, сказала она.
Опубликовано: Максим Алексеев
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