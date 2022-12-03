Будучи маленькой девочкой, Диана обожала балет и мечтала стать балериной

Ее не взяли в балетную школу только из-за роста. Однако, леди Ди никогда не забывала о своей детской страсти и щедро спонсировала английский балет, став принцессой.

Диана бросила вызов железобетонной английской системе ценностей прямо в день своей свадьбы.

Она самостоятельно изменила торжественную клятву на церемонии и вместо того, чтобы сказать о повиновении мужу, просто пообещала любить, поддерживать, почитать и беречь его. Ее смелому примеру последовала и Кейт Миддлтон, жена ее сына Уильяма.

Подвенечное платье принцессы шилось в течение полугода. Его украсили 10-тью тысячами жемчужин и шлейфом невероятной длины - 7,6 метров. Ее шлейф вошел в историю, как самый длинный в истории королевской семьи.

Свое знаменитое обручальное кольцо, ставшее самых узнаваемых в мире, принцесса просто выбрала по каталогу ювелирного дома Garrad. Этот бренд многие годы создает свои неповторимые шедевры королевской семье.

Диана оказалась идеальной матерью для своих сыновей: Она вместе с детьми посещала Диснейленд и Макдоналдс, все время играла сними и дурачилась, не требуя от них чрезмерной чопорности и воспитанности, испокон веков поддерживаемыми в королевской семье.

Чтобы научить их человечности и сочувствию, Диана не стеснялась приводить их с собой в приюты для бездомных и клиники для ВИЧ-инфицированных.

Принцесса Диана поставила рекорд по частоте своего появления на обложке журнала "People". В течение недолгой жизни и после своей смерти Диана появилась на обложке популярного журнала "People" целых 55 раз.

Кампания "International Campaign to Ban Landmines", стоящая на запрете использования мин против мирного населения во время проведения военных действий, поддерживалась непосредственно принцессой Дианой. В 1997 году эта кампания завоевала Нобелевскую премию Мира.

Еще при жизни Диану нарекли «самой фотографируемой женщиной мира». В 1998 году журнал "Time" назвал принцессу одной из 100 самых значимых людей XX века. В 2002 году, согласно проведенному BBC опросу, Диана заняла третье место в списке самых великих британцев за всю историю, опередив саму королеву.